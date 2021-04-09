Президент России Владимир Путин на совещании 8 апреля 2021 года заслушал отчёт об исполнении поручений после посланий Федеральному собранию от 2019−2020 годов. Напомним, в ходе оглашения послания-2020 президент дал поручения по решению масштабных социальных, экономических, технологических задач. В частности, речь шла о продлении программ социальных выплат, об обеспечении граждан жизненно важными лекарствами, переходе на бесплатное горячее питание для младших школьников, специальной доплате классным руководителям и других важных темах. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

12:13 08.04.2021 В ходе оглашения послания в 2019 году президент России отметил необходимость снижения ставок по ипотеке. «Правительству и Центральному банку нужно последовательно удерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже, как это указано в майском указе», — поручил глава государства.

12:17 08.04.2021 В 2019 году президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, которые были сформированы в качестве комплекса мер по реализации послания президента Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Поручения содержат целый ряд социально-экономических мер, направленных на улучшение качества жизни граждан России. Также прописаны и конкретные сроки их реализации и ответственные лица. В частности, правительству РФ поручено сформировать порядок перерасчёта доплат к пенсиям. При этом отмечается, что размер социальных доплат не будет «уменьшаться даже в случае, если при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум». Кроме того, с 1 июля 2019 года ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным родителям, усыновителям и опекунам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, должны были вырасти до 10 тыс. рублей. С 1 января 2020 года должны были вырасти выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума. Также в списке поручений — оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит, в размере 450 тыс. рублей и субсидирование процентной ставки до уровня 6% годовых по ипотечным займам на весь срок действия таких кредитов. Кроме того, согласно поручениям главы государства, до конца 2021 года все общеобразовательные организации должны быть подключены к высокоскоростному интернету. Также до 1 января 2022 года в РФ должны быть созданы 15 научно-образовательных центров и в период 2020—2024 годов — два детских реабилитационных центра мирового уровня.

13:20 08.04.2021 Церемония оглашения послания президента Федеральному Собранию. 15.01.2020 . kremlin.ru

14:14 08.04.2021 Президент России Владимир Путин 8 апреля проведет несколько международных телефонных разговоров. Об этом 8 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сегодня несколько международных телефонных разговоров (запланировано) у президента, мы будем вас информировать у них», — сказал он. Также Песков добавил, что вечером у главы Российского государства намечены непубличные рабочие встречи в Кремле, и напомнил, что основным мероприятием в четверг у президента РФ станет большое совещание по итогам реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов, которое он проведет из Кремля в режиме видеоконференции.

14:29 08.04.2021 Совещание президента по выполнению поручений по итогам двух посланий Федеральному собранию 2019−20 годов началось в 14:25. Президент России Владимир Путин предложил «подвести черту» по выполнению поручений. Особенно президента интересуют поручения, направленные на улучшение жизни граждан и демографии.

14:31 08.04.2021 Президент России Владимир Путин призвал отметить удачные социальные программы, которые стоит продлить, а также определить проблемы и те области, где выполнение поручений «пробуксовывает».

14:33 08.04.2021 Президент России попросил сделать акцент в докладах на социальной, инвестиционной сферах, а также развитии цифровых технологий и ситуации на рынке жилья. Анализ ситуации в этих сферах будет важен для подготовки послания 2021 года, отметил Владимир Путин.

14:34 08.04.2021 Послания президента Федеральному собранию формируются исходя из идеи о преемственности целей, которые ими ставятся. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента. Читайте подробнее: Путин назвал ключевые задачи, которые поставлены посланиями президента

14:35 08.04.2021 До 2026 года продлен период действия программы материнского капитала, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента.

14:38 08.04.2021 По состоянию на 1 апреля 2021 года всего за время реализации программы материнского капитала выплаты получили 11,1 млн российских семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

14:39 08.04.2021 Анализ выполнения задач, поставленных предыдущими посланиями президента, должен помочь обозначить успешные программы, которые следует расширять в будущем. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента. Об этом: Путин: успешные социальные программы должны быть расширены на новом этапе

14:43 08.04.2021 Существует ряд направлений, по которым выполнение поставленных в посланиях президента Федеральному собранию целей остаётся неудовлетворительным. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента. Читайте подробнее: Путин перечислил «пробуксовки» в выполнении целей посланий президента

14:45 08.04.2021 В России удалось снизить темпы снижения рождаемости, отметила вице-премьер Татьяна Голикова, — с 8% в 2019 году до 3% в 2020 году.

14:49 08.04.2021 Российские власти должны честно признавать ошибки и недоработки в достижении поставленных целей. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента. Подробности в материале: Путин призвал министров объективно оценивать причины неудач

14:50 08.04.2021 Самым востребованным способом применения материнского капитала в России стало улучшение жилищных условий семей. Об этом 8 апреля на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Во время своего выступления чиновник напомнила, что программа материнского капитала, по поручению российского лидера, была продлена до 2026 года. Всего же с начала её действия мерами поддержки воспользовались свыше 11 млн семей. Читайте подробнее: Две трети семей потратили материнский капитал на жильё

14:57 08.04.2021 Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина c правительством об итогах реализации посланий президента. Цитата из видео. kremlin.ru.

14:58 08.04.2021 По итогам марта 2021 года рождаемость в России в годовом выражении выросла более чем на 15%. Об этом 8 апреля президенту России Владимиру Путину доложила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Зампредседателя правительства РФ отметила, что благодаря новым правилам выплаты средств для детей в возрасте до 3 лет охват этой мерой поддержки в 2020 году возрос в 1,8 раза. Выплаты за первого и второго ребенка получили около 1,3 млн семей. Об этом: Рождаемость в России выросла на 15%

15:03 08.04.2021 По итогам марта рождаемость в годовом выражении выросла в 75 регионах России. Об этом 8 апреля президенту России Владимиру Путину доложила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. По её словам, средний прирост рождаемости по стране составил 15,2%. При этом в 38 субъектах РФ этот показатель оказался выше среднероссийского. Читайте подробнее: В большинстве регионов России выросла рождаемость

15:05 08.04.2021 С 2022 года в России инвестиции должны расти на 5−6% в год. Об этом 8 апреля заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании об итогах реализации посланий президента. Читайте подробнее: Белоусов рассказал о формировании механизма для ускорения капиталовложений

15:10 08.04.2021 Министр экономического развития Андрей Белоусов отчитался о стартапах в РФ.

15:13 08.04.2021 Федеральные власти должны тщательно подходить к вопросу компенсаций инвестиционного налогового вычета для регионов. Об этом 8 апреля заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании об итогах реализации посланий президента. Об этом: Белоусов предложил Путину критерий по налоговым вычетам для регионов

15:13 08.04.2021 Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко: 1 сентября 2021 года каждый студент будет выбирать гибкий образовательный вектор.

15:14 08.04.2021 В 2021/22 учебном году в РФ будет 422,5 тыс. бюджетных мест для студентов.

15:15 08.04.2021 391 вуз провел реконструкцию и капремонт зданий.

15:16 08.04.2021 Целевой прием в вузы на лечебное дело вырос до 70%.

15:16 08.04.2021 Так решено компенсировать спрос на медиков.

15:17 08.04.2021 Из состояния бедности в ближайшее время могут вывести от трети до половины семей с невысоким уровнем доходов. Об этом 8 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Во время своего отчета, чиновник доложила российскому лидеру, что новые системы расчета размера выплат на детей от трех до семи лет дают свой эффект и приводят к росту благосостояния населения. Читайте также: Половину семей с низкими доходами могут вывести в России из черты бедности

15:18 08.04.2021 Чернышенко уточнил, что в РФ создаются условия для стартапов в IT.

15:19 08.04.2021 Скорость строительных работ в России невысока в сравнении с западными стандартами. Об этом 8 апреля заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании об итогах реализации посланий президента. Читайте подробнее: Белоусов недоволен темпами строительства заводов в России на фоне ЕС

15:22 08.04.2021 В РФ будет бесплатный доступ к отечественным интернет-сервисам.

15:23 08.04.2021 10 733 школы в РФ осталось обеспечить скоростным интернетом, уточнил вице-премьер.

15:25 08.04.2021 Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин отчитывается про ипотеку в РФ.

15:26 08.04.2021 По его словам, ипотечные программы очень востребованы.

15:29 08.04.2021 В 2020 году в РФ объемы ввода жилья превысили показатели 2019 года.

15:30 08.04.2021 Хуснуллин объявил о разработке новых предложений по ипотеке в РФ.

15:31 08.04.2021 Пилотный проект по заключению социальных контрактов с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, показал свою эффективность в России. Об этом 8 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Во время своего доклада чиновник напомнила, что подобный проект стал одной их мер борьбы с бедностью в России. В рамках социального контракта осуществлялось содействие гражданам в поисках работы и получении дополнительного профессионального образования, осуществлении предпринимательской деятельности или ведении личного подсобного хозяйства. Пилотные проекты были реализованы в 21 регионе, где было заключено более 104 тыс. социальных контрактов. Подробности в материале: Социальные контракты помогли каждому второму участнику программы

15:33 08.04.2021 Владимир Путин объявил, что часть денег, выделенных на ясли в РФ, растащили.

15:34 08.04.2021 Президент — нужно рачительно подходить к вопросу.

15:35 08.04.2021 Темпы ввода дополнительных мест в детских садах в регионах правительству придется брать на контроль.

15:38 08.04.2021 Президент дал Голиковой указания по фонду «Круг добра».

15:38 08.04.2021 Практически во всех школах России организовано горячее питание для учащихся. Об этом 8 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. По её словам, к октябрю 2020 года количество готовых к организации горячего питания школ составляло 99%. На данный же момент этой процедуры нет в менее чем 300 школах. Подробности в материале: Горячее питание организовано почти во всех школах России

15:42 08.04.2021 Путин призвал навести порядок в вопросе оплаты школ за интернет. 22% школ платят больше, чем в среднем по РФ.

15:45 08.04.2021 Президент о жилищном вопросе: ФАС должен посмотреть на рост цен на жилье.

15:50 08.04.2021 Президент России Владимир Путин на совещании c правительством об итогах реализации посланий президента. Цитата из видео. kremlin.ru

15:53 08.04.2021 Инвесторы начали с большим энтузиазмом относиться к российскому рынку недвижимости. Об этом 8 апреля заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании об итогах реализации посланий президента. Об этом: Хуснуллин: инвесторы начали верить в программы жилищного строительства

15:57 08.04.2021 В 2021 году в России количество бюджетных мест в вузах увеличено на 10%. Об этом 8 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, Минобрнауки в 2020 году актуализировало свыше 500 профстандартов, в которых были учтены новые компетенции. Кроме того, с учетом роста численности выпускников школ было решено увеличивать число бюджетных мест в вузах. Читайте подробнее: Количество бюджетных мест в вузах России увеличили на 10%

16:03 08.04.2021 Число бюджетных мест на очных отделениях российских вузов будет расти. Об этом 8 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чиновник отметил, что на данный момент в России 422 тыс. студентов учатся на бесплатной основе. С учетом роста числа новых выпускников будет увеличено и количество бюджетных мест в вузах. Читайте также: В России увеличат число бюджетных мест в вузах

16:04 08.04.2021 Существенный рост цен на жильё наблюдается в России, в этой ситуации следует разобраться Федеральной антимонопольной службе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 8 апреля на совещании, посвящённом итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов. Глава государства отметил, что в среднем цены на жильё поднялись на 12%. Однако в Северной Осетии, к примеру, они выросли на 30%, и это «существенный рост». «Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС», — заявил российский лидер. Об этом: Путин поручил ФАС разобраться с дорожающим жильём

16:10 08.04.2021 Введение дополнительных мест в детских садах происходит недостаточно быстро и эффективно в регионах России. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента. Подробности в материале: Путин возмутился темпами ввода дополнительных мест в детских садах

16:14 08.04.2021 В Курской области 8 апреля зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 34 тыс. 749 заражённых коронавирусом. Об этом: В Курской области выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом

16:15 08.04.2021 Не позднее 2025 года все объекты критической инфраструктуры будут полностью переведены на российскую электронику и программное обеспечение. Об этом 8 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чиновник доложил российскому лидеру, что к 1 июля 2021 года правительство РФ подготовит отраслевые стратегии цифровой трансформации. В рамках этих документов будет предусмотрена поддержка отечественной электроники. Об этом: Объекты критической инфраструктуры переведут на российскую электронику

16:35 08.04.2021 В России наблюдаются серьёзные проблемы в сфере здравоохранения в отношении строительства новых объектов и обеспечения медицинскими мобильными комплексами. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента. Читайте также: Путин раскритиковал оснащение объектов первичного звена здравоохранения

16:59 08.04.2021 Начиная с третьего курса студенты вузов смогут выбрать для себя гибкий маршрут обучения. Об этом 8 апреля президенту России Владимиру Путину доложил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер напомнил главе государства, что соответствующий законопроект был внесён в Госдуму правительством РФ. На данный момент документ принят в первом чтении. Зампредседателя правительства РФ высказал мнение, что его примут в третьем чтении в весеннюю сессию Госдумы. Поправки предусматривают возможность индивидуальных образовательных траекторий, благодаря чему студенты смогут получить сразу несколько квалификаций в рамках освоения основных профессиональных образовательных программ. Читайте также: Российские студенты смогут выбрать гибкий маршрут обучения

17:02 08.04.2021 В России не завершена реализация мер по обеспечению учреждений здравоохранения в сельских территориях. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента. Подробности в материале: Путин: медицинское оснащение сельских территорий отстаёт от целей

17:09 08.04.2021 В Госдуме обещают оперативно скорректировать законодательство в рамках поручений президента РФ Владимира Путина в ходе совещания по итогам реализации посланий Федеральному собранию, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля. Об этом: В Госдуме обещают оперативно выполнить поручения Путина

17:26 08.04.2021 Темпы подключения общеобразовательных организаций к интернету в России достаточно высокие. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента. Читайте также: Путин: подключение школ к интернету нужно завершить до конца 2021 года

17:29 08.04.2021 Правительству России следует проверить доступность интернета для школ. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента. Читайте также: Путин: российские школы платят слишком много за интернет

17:50 08.04.2021 Реализация послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет завершена в весеннюю сессию, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Читайте подробнее: В Госдуме назвали сроки реализации послания Путина

18:27 08.04.2021 Совещание Владимира Путина c правительством об итогах реализации посланий Президента. Цитата из видео. kremlin.ru

18:27 08.04.2021 Цены на жильё в среднем по России выросли на 12% после запуска программы льготной ипотеки в рамках антикризисрых мер весной 2020 года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Читайте подробнее: Цены на жильё в России выросли на 12% после запуска льготной ипотеки

19:08 08.04.2021 Недвижимость. Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

20:21 08.04.2021 Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании об итогах реализации посланий президента. Цитата из видео. kremlin.ru

20:54 08.04.2021 Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на жилье в России в соответствии с поручением президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе ведомства. Об этом: ФАС проверит обоснованность роста цен на жильё в России

20:56 08.04.2021 Напомним, что совещание с Владимиром Путиным 8 апреля прошло в режиме видеоконференции. Президент выслушал отчеты руководства правительства по вопросам реализации посланий Федеральному собранию.

21:54 08.04.2021 Совещание Владимира Путина c правительством об итогах реализации посланий президента. Цитата из видео. kremlin.ru.