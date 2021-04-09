Барнаул, , 06:13 — REGNUM ФАС не сможет разобраться с дорожающим жильём, хотя в целом поручение президента РФ Владимира Путина директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин считает правильным. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM эксперт также отметил:

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«В целом идея правильная. Для нашего региона в 2020 году цены выросли по новостройкам тоже на треть, а вторичка — на 23 — 25%. Но это — если сравнивать с январем. Если сравнивать с июнем, то — тут меньше.

С другой стороны, как ФАС может повлиять на цену? Да никак, по большому счёту. Наверное, кого-то надо просто припугнуть».

Как сообщало ИА REGNUM, поручение ФАС РФ разобраться с существенным ростом цен на жилье президент России Владимир Путин дал в ходе совещания, посвящённого итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов.

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