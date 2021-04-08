Москва, , 16:15 — REGNUM Не позднее 2025 года все объекты критической инфраструктуры будут полностью переведены на российскую электронику и программное обеспечение. Об этом 8 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Вице-премьер доложил, что к 1 июля 2021 года правительство РФ подготовит отраслевые стратегии цифровой трансформации. В рамках этих документов будет предусмотрена поддержка отечественной электроники.

«Ключевой фактор успеха — использование отечественных программных и аппаратных решений. Мы начинаем с себя и с госкомпаний. Также в приоритете объекты критической инфраструктуры. Правительство уже в ближайшее время представит вам на утверждение проект указа, в соответствии с которым в течение трех, максимум четырех лет все программное обеспечение и микроэлектроника на объектах критической инфраструктуры должны быть только российскими», — заявил Чернышенко.

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