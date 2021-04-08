Москва, , 15:31 — REGNUM Пилотный проект по заключению социальных контрактов с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, показал свою эффективность в России. Об этом 8 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

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Подобный проект стал одной из мер борьбы с бедностью в России, напомнила Голикова. В рамках социального контракта осуществлялось содействие гражданам в поисках работы и получения дополнительного профессионального образования, осуществления предпринимательской деятельности или ведения личного подобного хозяйства. Пилотные проекты были реализованы в 21 регионе, где было заключено более 104 тыс. социальных контрактов.

«При этом социальный контракт заключил каждый третий получатель государственной социальной помощи. Объем средств, который мы израсходовали на эти регионы, составил 6,9 млрд рублей. По предварительным итогам, 46% граждан, заключивших социальный контракт, преодолели трудную жизненную ситуацию и вышли на уровень доходов выше прожиточного минимума. Лучшие показатели продемонстрировали Удмуртская республика, Пермский край, Томская область, Чувашская республика», — заявила Голикова.

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