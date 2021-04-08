Москва, , 17:09 — REGNUM В Госдуме обещают оперативно скорректировать законодательство в рамках поручений президента РФ Владимира Путина в ходе совещания по итогам реализации посланий Федеральному собранию, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

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«Безусловно, поручения, прозвучавшие в ходе совещание, касающиеся вопросов корректировки отечественного законодательства, депутатами Государственной думы в тесном взаимодействии с правительством будут исполнены в кратчайшие сроки», — заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Президент самое пристальное внимание уделяет вопросам социального обеспечения, повышения качества жизни и благосостояния граждан, поддержки детей и многодетных семей, здравоохранения, особенно в малых городах и сельской местности, где ситуация в части получения первичной медицинской помощи наиболее сложная, отметил парламентарий.

Он обратил внимание на то, что глава государства впервые накануне ежегодного послания Федеральному собранию в таком открытом формате заслушал доклады профильных вице-премьеров о ходе и итогах исполнения посланий прошлых лет.