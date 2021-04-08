Москва, , 17:50 — REGNUM Реализация послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет завершена в весеннюю сессию, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

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«Выполнены 35 пунктов плана реализации послания президента России — из 38. Еще три законопроекта приняты в первом чтении», — цитирует Жукова пресс-служба фракции «Единая Россия».

Речь идет о проекте федерального закона, связанном с изменениями в отдельные законодательные акты в связи с принятием федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации», изменений в федеральный закон «О персональных данных» и изменений в федеральный закон «О связи», касающихся бесплатного доступа к социально значимым сайтам, уточнил парламентарий.

«Эти законопроекты будут приняты в весеннюю сессию 2021 года после поступления и рассмотрения поправок правительства Российской Федерации к данным проектам федеральных законов», — сообщил Жуков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме рассчитывают на то, что Минцифры оперативно проработает два законопроекта, что позволит парламентариям выполнить полностью послание президента Федеральному собранию.

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