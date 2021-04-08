Москва, , 15:03 — REGNUM По итогам марта рождаемость в годовом выражении выросла в 75 регионах России. Об этом 8 апреля президенту России Владимиру Путину доложила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Александр Дейнека. Мать. 1932

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По её словам, средний прирост рождаемости по стране составил 15,2%. При этом в 38 субъектах РФ этот показатель оказался выше среднероссийского.

«Мы понимаем неустойчивость этой тенденции. Наша задача — закрепить эту положительную тенденцию», — сказала Голикова.

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