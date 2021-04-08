Москва, , 16:35 — REGNUM В России наблюдаются серьёзные проблемы в сфере здравоохранения в отношении строительства новых объектов и обеспечения медицинскими мобильными комплексами. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента.

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«По состоянию на 10 января, около 20% объектов первичного звена не было создано в срок. И реализация не завершена в 23 субъектах РФ, реализация этой программы», — заявил Путин.

«Не завершены мероприятия по приобретению этих медицинских мобильных комплексов. На 2019−2020 годы поставлены 985 при планируемой тысяче. Разница вроде бы небольшая, но она есть, и это отражается на жизнях людей, на получении медицинской помощи, — указал он.