Москва, , 17:26 — REGNUM Темпы подключения общеобразовательных организаций к интернету в России достаточно высокие. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента.

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«По поводу подключения общеобразовательных организаций к высокоскоростному интернету: я думаю, что судя по тому, что уже сделано, задача довести эту работу до конца 2021 года — а необходимо подключить ещё 10 тыс. 700 с лишним школ — она вполне реализуема», — заявил Путин.

«15 тыс. 600 уже подключено, поэтому до конца года вполне можно это завершить», — указал он.