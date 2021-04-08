Москва, , 16:59 — REGNUM Начиная с третьего курса студенты вузов смогут выбрать для себя гибкий маршрут обучения. Об этом 8 апреля президенту России Владимиру Путину доложил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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Вице-премьер напомнил главе государства, что соответствующий законопроект был внесён в Госдуму правительством РФ. На данный момент документ принят в первую чтении. Зампредседателя правительства РФ высказал мнение, что его примут в третьем чтении в весеннюю сессию Госдумы.

«С 1 сентября каждый студент будет выбирать для себя гибкий образовательный маршрут, начиная с третьего курса вузов», — сообщил Чернышенко.

Поправки предусматривают возможность получить сразу несколько квалификаций в рамках освоения основных профессиональных образовательных программ.

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