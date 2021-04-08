Москва, , 14:43 — REGNUM Существует ряд направлений, по которым выполнение поставленных в посланиях президента Федеральному собранию целей остаётся неудовлетворительным. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента.

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«Нужно честно и напрямую сказать о том, что пока не удалось сделать, где ещё сохраняются так называемые пробуксовки, трудности. Имею в виду темпы работы некоторых субъектов по вводу новых мест, скажем, в яслях, запуск регионами инвестиционного вычета и поддержку индивидуального жилищного строительства, а также обкатку перспективных технологий в так называемых цифровых песочницах, где предусмотрены специальные правовые и регуляторные режимы», — заявил Путин.

По его словам, с учётом этого нужно скорректировать действия по направлениям, которые дают недостаточную отдачу, либо предложить другое решение проблем.