Москва, , 16:03 — REGNUM Число бюджетных мест на очных отделениях российских вузов будет расти. Об этом 8 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина по выполнению президентских поручений – все новости»

Вице-премьер отметил, что на данный момент в России 422 тыс. студентов учатся на бесплатной основе. С учетом роста числа новых выпускников будет увеличено и количество бюджетных мест в вузах.

«Мы обратили внимание на регионы, где есть дефицит определенных кадров. Мы увеличили более чем на 17 тыс. мест прием по конкретным специальностям в этих регионах. Это будут врачи, педагоги, специалисты по цифровой экономике, сельскому хозяйству, транспорту в таких субъектах как Дальневосточной федеральный округ, Новгородская область и республика Марий Эл», — заявил Чернышенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество бюджетных мест в вузах России увеличили на 10%