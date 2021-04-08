Москва, , 15:38 — REGNUM Практически во всех школах России организовано горячее питание для учащихся. Об этом 8 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

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По её словам, к октябрю 2020 года количество готовых к организации горячего питания школ составляло 99%. На данный же момент этой процедуры нет в менее чем 300 школах.

«Только 292 школы в 11 регионах не организовали возможности для горячего питания. Но в основном это малокомплектные школы и горячее питание в них организуют сами регионы», — заявила Голикова.

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