Москва, , 14:50 — REGNUM Самым востребованным способом применения материнского капитала в России стало улучшение жилищных условий семей. Об этом 8 апреля на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

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Во время своего выступления чиновник напомнила, что программа материнского капитала по поручению главы государства была продлена до 2026 года. Всего же с начала её действия мерами поддержки воспользовались свыше 11 млн семей.

«По состоянию на 1 апреля 2021 года, всего за время реализации программы материнского капитала его получили 11,1 млн российских семей. Причем из 11 млн 7 млн семей направили материнский капитал на улучшение своих жилищных условий. Тема жилья остается главной для наших российских семей», — сказала Голикова.

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