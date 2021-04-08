Москва, , 14:49 — REGNUM Российские власти должны честно признавать ошибки и недоработки в достижении поставленных целей. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента.

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"Наша работа должна быть системной и последовательной. Нужно всегда разбираться в причинах каких-то сбоев или даже неудач, чтобы в дальнейшем не допускать подобных ошибок как в планировании задач, так и в их решении», — заявил Путин.

Он отметил, что по тем направлениям, где не удаётся достичь поставленных целей, например в социальной сфере, нужно стремиться к выработке мер более адресного характера.

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