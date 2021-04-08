Москва, , 18:27 — REGNUM Цены на жилье в среднем по России выросли на 12% после запуска программы льготной ипотеки в рамках антикризисрых мер весной 2020 года. Об этом сообщил 8 апреля вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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«Развитие такой ипотеки привело к определённому росту цен — это около 12% суммарно по стране», — сказал он в ходе совещания по вопросам реализации посланий президента Федеральному собранию.

Вице-премьер добавил, что на рост стоимости жилья повлияла не только льготная ипотека, но и пандемия коронавируса.

Хуснуллин напомнил, что в Москве и Подмосковье стройка фактически останавливалась, а во многих других регионах ограничения привели к срывам в поставок материалов и росту их стоимости. Дополнительным фактором послужила «проблема с трудовыми мигрантами», отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Марат Хуснуллин сообщил, что в России в I квартале 2021 года зафиксирован резкий рост выдачи ипотечных кредитов. С начала года российские банки выдали 418 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 1,17 трлн рублей, что на 26% в количественном выражении и на 44% в денежном выражении превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

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