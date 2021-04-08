Москва, , 14:58 — REGNUM По итогам марта 2021 года рождаемость в России в годовом выражении выросла более чем на 15%. Об этом 8 апреля президенту России Владимиру Путину доложила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

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Зампредседателя правительства РФ отметила, что благодаря новым правилам выплаты средств для детей в возрасте до трёх лет, охват этой мерой поддержки в 2020 году возрос в 1,8 раза. Выплаты за первого и второго ребенка получили около 1,3 млн семей.

«Благодаря перечисленным и другим мерам, которые реализуются в рамках проекта «Демография», удалось существенно замедлить темпы снижения числа рождений с 8% в 2019 году до 3% в 2020 году. При этом, я хочу сказать, что по предварительным данным Росстата в марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в целом по России родилось на 15,2% детей больше», — сказала Голикова.

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