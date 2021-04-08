Москва, , 15:53 — REGNUM Инвесторы начали с большим энтузиазмом относиться к российскому рынку недвижимости. Об этом 8 апреля заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании об итогах реализации посланий президента.

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«Если в 2019 году у нас количество предложения после введения счетов эскроу начало несколько уменьшаться, то есть разрешений на строительства не увеличилось, инвесторы ждали, как дальше будет развиваться рынок, то за 2020 год у нас количество выданных решений по стране увеличилось почти на 10%», — заявил Хуснуллин.

«Эта тенденция очень хорошо видна в первом квартале этого года. У нас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных разрешений увеличилось на 23%. То есть инвесторы начинают верить в то, что программа жилищного строительства и дальше будет развиваться», — указал он.