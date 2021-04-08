Москва, , 15:05 — REGNUM С 2022 года в России инвестиции должны расти на 5−6% в год. Об этом 8 апреля заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании об итогах реализации посланий президента.

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«В текущем году прогнозируется увеличение инвестиций на 3,1%, а начиная с 2022 года необходимо добиться выхода на траекторию роста инвестиций на 5−6% в год», — заявил Белоусов.По его словам, под эту задачу выстраивается система стимулирования инвестиционной активности. Она включает несколько элементов, в том числе соглашения о защите и поощрении капиталовложений.«Он нацелен на поддержку крупнейших частных инвестиционных проектов», — указал Белоусов.

«Такой механизм в целом создан. В прошлом году был принят соответствующий закон и ряд нормативных актов. Началось подписание соглашений, пока в ручном режиме. Уже подписаны 36 соглашений на сумму 1,3 трлн рублей. Это почти 32 тыс. новых рабочих мест. Речь идёт о проектах в сфере обрабатывающих производств, химической промышленности, транспорта, энергетики и добычи, переработки полезных ископаемых», — указал он.