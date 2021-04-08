Москва, , 16:10 — REGNUM Введение дополнительных мест в детских садах происходит недостаточно быстро и эффективно в регионах России. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Общая обеспеченность достаточно высокая — 92,1%. К концу года должно быть 98,4%. Но на что я хотел бы обратить внимание? На процедуры и на стоимость. Да, 10% из федерального бюджета недополучили на эти цели. Но если бы рачительно подошли, то выполнили бы, мне кажется, всю программу», — заявил Путин.

«Рачительно подошли бы к расходованию денег. Стоимость одного места в яслях минимальная у нас — 835,4 тыс. рублей. Это Волгоградская область. А в Удмуртской республике — 1 млн577 тыс. руб. И где Волгоград, а где Удмуртия? это недалеко друг от друга, совсем рядом, можно сказать. Странно, что такая разница, за этим нужно внимательно посмотреть», — указал он.

Путин попросил правительство обратить на это внимание и взять под особый контроль темпы ввода регионами дополнительных мест в детских садах, а также стоимость и порядок процедуры.