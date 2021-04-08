Москва, , 17:29 — REGNUM Правительству России следует проверить доступность интернета для школ. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента.

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«22% школ платят за подключение к сети интернет в два раза больше средней цены по России, а 6% школ — в три раза больше, чем средняя цена по России. С этим нужно разобраться и здесь навести порядок. Я вас прошу это сделать, причём сделать в самое ближайшее время», — заявил Путин.

«Понятно, там могут быть объективные какие-то вещи, но значит нужно как-то им помочь, регионам значит нужно дополнительную поддержку какую-то оказать в этой связи», — указал он.