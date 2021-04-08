Москва, , 15:57 — REGNUM В 2021 году в России количество бюджетных мест в вузах увеличено на 10%. Об этом 8 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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По его словам, Минобрнауки в 2020 году актуализировало свыше 500 профстандартов, в которых были учтены новые компетенции. Кроме того, с учетом роста численности выпускников школ было решено увеличивать число бюджетных мест в вузах.

«С учетом того, что у нас растет число выпускников школ, вы поручили обеспечить справедливую доступность бесплатного очного образования. Особенно в тех регионах, где не хватает врачей и инженеров. После вашего послания в 2020 году мы увеличили количество очных бюджетных на 11 тысяч. В этом году количество очных бюджетных мест увеличено на 10%, что даст возможность получить бесплатное образование еще 33 тыс. человек», — заявил Чернышенко.

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