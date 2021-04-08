Москва, , 14:34 — REGNUM Послания президента Федеральному собранию формируются исходя из идеи о преемственности целей, которые ими ставятся. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Здесь важен именно системный подход, преемственность целей, которые мы перед собой ставим, постоянная настройка тех механизмов, инструментов, которые есть в нашем распоряжении или которые мы создаём для совместной работы», — заявил Путин.

В связи с этим необходим анализ выполнения поручений, которые были обозначены в посланиях двух предыдущих лет.

«Речь в том числе идёт о таких важных, значимых инициативах, как поддержка российских семей, включая новые выплаты для детей от трёх до семи лет, повышение доступности жилья через социальные ипотечные программы для семей с детьми», — указал президент.

«Были также приняты новые решения по цифровизации здравоохранения, по обеспечению граждан льготными лекарствами. Очень чувствительная, больная тема, она у нас из года в год в повестку дня переползает», — подчеркнул он.

Также поставлены задачи о подключении российских школ к высокоскоростному интернету и бесплатном доступе к отечественным электронным сервисам, о стимулировании инвестиционной активности в экономике и другие.