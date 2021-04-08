Москва, , 14:39 — REGNUM Анализ выполнения задач, поставленных предыдущими посланиями президента, должен помочь обозначить успешные программы, которые следует расширять в будущем. Об этом 8 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий президента.

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«Нужно оценить, к каким качественным изменениям в жизни людей наша совместная работа привела. Какой получен эффект для развития территорий: городов, районов, для экономики и социальной сферы? Мне кажется, не нужно говорить, почему это важно. Если инициатива востребована, даёт ощутимый результат для граждан, бизнеса, территорий нашей страны, то давайте подумаем о том, чтобы её продлить, расширить её применение», — заявил Путин.

«Либо о том, как эту меру нужно увеличить по масштабу, по охвату, например, как это было принято с программой материнского капитала. Сейчас он уже предоставляется на первого ребёнка в семье. А размер материнского капитала существенно увеличен», — указал он.