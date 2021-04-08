Москва, , 20:54 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на жилье в России. Об этом сообщается 8 апреля в телеграм-канале ведомства.

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«В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня на совещания по вопросам реализации посланий президента Федеральному собранию вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что цены на жилье в среднем по России выросли на 12% после запуска программы льготной ипотеки весной 2020 года.

Глава государства обратил внимание ФАС на эту ситуацию и попросил антимонопольную службы «посмотреть, что там происходит».

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