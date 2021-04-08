Москва, , 15:19 — REGNUM Скорость строительных работ в России невысока в сравнении с западными стандартами. Об этом 8 апреля заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании об итогах реализации посланий президента.

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«Мы проанализировали время и стоимость строительства нескольких типовых промышленных объектов в России и за рубежом. Например, аммиачного завода: у нас сроки строительства от проекта до пуска составляют 52 месяца. В Евросоюзе аналогичный завод строится за 36 месяцев», — заявил Белоусов.

«Тут комментарии, как говорится, излишни. Соответственно, на основе анализа алгоритмов строительства типовых объектов при участии бизнеса формируется дорожная карта регуляторных изменений», — указал он.