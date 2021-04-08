Москва, , 15:13 — REGNUM Федеральные власти должны тщательно подходить к вопросу компенсаций инвестиционного налогового вычета для регионов. Об этом 8 апреля заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании об итогах реализации посланий президента.

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«В послании 2020 года Вами было дано поручение о внедрении компенсации инвестиционного налогового вычета в регионах. Мы предлагаем увязать предоставление такой компенсации с введением в регионе вышеуказанных правил. То есть чтобы компенсацию получал не любой субъект РФ, а только тот, где внедрены и реально работают все пять компонентов инвестиционного стандарта: декларация, свод правил, карта, инвестиционные комитеты, агентство развития», — заявил Белоусов.

«И где внедрён публичный реестр инвестиционных проектов с ключевыми параметрами, из которого видно, какой проект и в каком объёме получают региональную льготу. Просим поддержать такой подход», — указал он.