Коронавирус продолжает расползаться по миру. По мнению специалистов, пандемия стала самым большим вызовом для системы здравоохранения. К середине июля 2020 года общее количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в мире превысило 13 млн. Подробности о ситуации с коронавирусом в мире — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

08:23 14.07.2020 Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале заявил, что COVID-19 никуда не денется, поэтому нет смысла в массовом тестировании: «Это как комаров рыболовной сетью ловить». По его словам, в своей массе человечество боится уже даже не второй волны коронавируса, а гиперактивности принимаемых властями мер. Читайте подробнее: Доктор Мясников о борьбе с COVID-19: «Не нужно ставить весь мир на колени»

08:43 14.07.2020 Эпидемиологическая ситуация в Грузии спокойная, но при формальном исполнении рекомендаций по профилактике коронавируса могут привести к новой вспышке инфекции. Такое заявление 13 июля во время брифинга сделал врач-иммунолог, глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте подробнее: Иммунолог о ситуации в Грузии: «Вспышка коронавируса может произойти»

08:46 14.07.2020 Россия безвозмездно передала Киргизии партию тест-систем для обнаружения коронавирусной инфекции. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба правительства Киргизии. Об этом: Россия передала Киргизии тест-системы для выявления коронавируса

08:48 14.07.2020 За минувшие сутки на территории Китая было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 июля сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Подробности в материале: В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения SARS-CoV-2

09:02 14.07.2020 В Грузии в течение последних суток выявили четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Информация об этом была размещена 14 июля на сайте Stopcov.ge. Подробности в материале: В Грузии за последние сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом

09:05 14.07.2020 Пандемия коронавирусной инфекции может продолжаться ещё несколько лет. Такие прогнозы сделал министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Пак Нын Ху. Об этом сообщает KBS WORLD Radio. Читайте подробнее: Пандемия коронавируса может продлиться несколько лет

09:06 14.07.2020 В связи с пандемией коронавируса в первой половине 2020 года в Южной Корее зафиксировали сокращение объёмов производства автомобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны. Подробности в материале: Производство атомобилей в Южной Корее сократилось на 19,8%

09:07 14.07.2020 На базах США в Южной Корее подтвердили 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Подробности в материале: На базах США в Южной Корее выявили 11 случаев заражения коронавирусом

09:37 14.07.2020 Создание в Кутаиси завода по производству электромобилей откладывается на неизвестный срок из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом 13 июля заявил председатель совета директоров грузинского индустриального холдинга IGroup Кахабер Гуледани, сообщает «Новости-Грузия». Об этом: В Грузии отложили производство электромобилей из-за пандемии

09:52 14.07.2020 13 июля Чехия отменила ограничения на въезд на территорию страны гражданам Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Праге. Об этом: Чехия отменила ограничения на въезд для граждан шести стран

10:12 14.07.2020 Общее число выявленных на территории Индии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось более чем на 28 тысяч и превысило 900 тыс. Об этом 14 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Подробности в материале: В Индии за сутки выявили более 28 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

10:19 14.07.2020 В Каире состоялась церемония передачи гуманитарного груза для борьбы с эпидемией, пожертвованного МИД КНР. russian.news.cn

10:21 14.07.2020 Общее количество выявленных в Мексике подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа выросло на более чем 4,6 тыс. и превысило 304 тысячи. Об этом 14 июля сообщил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: В Мексике за сутки выявили свыше 4,6 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

10:39 14.07.2020 13 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 203 иранцев погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 13 032. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: COVID-19 унёс жизни 203 человек в Иране за последние сутки

10:46 14.07.2020 За минувшие сутки на территории Украины было выявлено 638 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 июля сообщил на брифинге украинский министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом: На Украине за сутки выявили 638 новых случаев заражения SARS-CoV-2

10:50 14.07.2020 По словам заместителя министра промышленности, рудников и торговли Ирана, государство способно производить 6,5 миллионов масок N95 в день. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 июля. Подробности в материале: Иран производит 6,5 миллионов масок в день

11:07 14.07.2020 Южнокорейская авиакомпания Jin Air возобновит полёты по маршруту Чеджу — Сиань. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей авиакомпании. Подробности в материале: Авиакомпании Южной Кореи готовы возобновить рейсы в Китай в июле

11:09 14.07.2020 Президент Индонезии Джоко Видодо нацелен на производство вакцины против COVID-19 в январе-апреле 2021 года, сообщает Antara. Читайте подробнее: Индонезия нацелена создать вакцину против COVID-19 в 2021 году

11:17 14.07.2020 За последние сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 36 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба минздрава ДНР. Подробности в материале: В ДНР за сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом

11:21 14.07.2020 За последние сутки в Грузии подтверждено четыре новых случая коронавируса, а общее число инфицированных составило 999 человек. Обновленные данные появились в 10:00 часов на сайте https://stopcov.ge/ Об этом: В Грузии выявлено четыре носителя коронавируса

11:25 14.07.2020 Грузинские эпидемиологи не исключают, что учебный процесс в школах возобновится в сентябре, если эпидситуация в стране останется на нынешнем, контролируемом уровне. Об этом в ходе очередного брифинга в режиме онлайн со страницы в Facebook заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе. Читайте подробнее: В Грузии надеются на возобновление учебы в школах с сентября

11:27 14.07.2020 Тест на коронавирус одного из членов экипажа российского рыболовецкого судна, находящегося на ремонте в южнокорейском порту Пусан, дал положительный результат. Об этом 14 июля сообщил во время регулярного брифинга замглавы центрального штаба страны по противоэпидемическим мерам Квон Чжун Ук. Подробности в материале: В Южной Корее выявили коронавирус у одного из российских моряков

11:29 14.07.2020 За минувшие сутки в Грузии было выявлено четыре новых случая коронавируса, но все четыре случая — импортированные, сообщила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. Подробности в материале: Инфекционист: новые случаи коронавируса в Грузии — импортированные

11:30 14.07.2020 При принятии решений о международных авиаперелётах правительство РФ будет исходить из рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщил 14 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой авиакомпании «Аэрофлот» Виталием Савельевым. Читайте также: Мишустин рассказал, как будет принято решение о международных перелётах

11:36 14.07.2020 Правительству Грузии разрешат вводить ограничения без объявления в стране чрезвычайного положения до января 2021 года. Соответствующие поправки в закон «Об общественном здравоохранении» парламент Грузии примет в упрощенном порядке на внеочередной сессии. В первом слушании законодатели утвердят законопроект уже сегодня. Читайте также: Правительству Грузии разрешат вводить ограничения до января 2021 года

11:38 14.07.2020 Меры карантинной безопасности, введенные в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, усилили на территории Одессы, запретив ночную работу развлекательных учреждений и предприятий общепита. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба городского совета. Подробности в материале: В Одессе снова ужесточили карантин по коронавирусу

12:01 14.07.2020 Во время второй волны коронавируса в Великобритании могут умереть 120 тыс. человек, сообщает издание The Sun со ссылкой на исследование британской Академии медицинских наук. Читайте также: В Великобритании оценили возможное число жертв от второй волны COVID-19

12:16 14.07.2020 В Индонезии по состоянию на 14 июля 2020 года выявлено 78 572 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik. Подробности в материале: В Индонезии подтвердили 78,5 тысяч носителей SARS-CoV-2

12:24 14.07.2020 Врачи в нигерийском штате Лагос начали трехдневную забастовку из-за опасений на фоне безопасности во время пандемии коронавируса. Читайте подробнее: Врачи в одном из штатов Нигерии обьявили забастовку

12:36 14.07.2020 Президент Индонезии Джоко Видодо предсказывает, что пик распространения коронавируса в стране произойдет в августе или сентябре 2020 года, сообщает Kompas. Об этом: Пик распространения коронавируса в Индонезии придется на август-сентябрь

12:59 14.07.2020 Версия об утечке нового коронавируса из лаборатории в китайском Ухане наиболее распространена в Канаде, в неё верят 25% жителей страны. Таковы итоги исследования, проведённого компанией Vox Pop Labs. Уточняется, что 11% канадцев считают версию об утечке чистой правдой, а 14% — частичной правдой. Вторая по популярности теория заключается в том, что вирус искусственно создали китайские власти. Читайте также: Названа самая популярная в Канаде версия заговора о коронавирусе

13:01 14.07.2020 За истекшие сутки в вооруженных силах Украины (ВСУ) было выявлено 11 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 июля сообщает пресс-центр командования медицинских сил ВСУ на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: В ВСУ за сутки выявили 11 новых случаев заражения SARS-CoV-2

13:06 14.07.2020 Экономика Милана не выдержит повторной приостановки деятельности из-за распространения коронавируса, жители региона не могут себе этого позволить, заявил губернатор провинции Ломбардия Аттилио Фонтана. Власти региона отмечают, что в ряде случаев новые небольшие вспышки распространения вируса становятся следствием игнорирования карантина приехавшими из-за границы. Для того, чтобы вести нормальную жизнь и работу, все жители провинции должны соблюдать меры санитарной безопасности, добавил Фонтана. Читайте также: Губернатор Милана: мы не можем позволить себе вновь остановить экономику

13:10 14.07.2020 14 июля председатель правительства Испании Педро Санчес посетит Швецию, чтобы обсудить пакет мер по спасению экономики Европейского союза (ЕС). Цель выделяемой финансовой помощи — оказание поддержки наиболее пострадавших странам объединения в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 14 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio. Об этом: Премьер-министр Испании проведет переговоры с главой правительства Швеции

13:11 14.07.2020 Младенец возрастом в 12 дней скончался на территории Палестины от COVID-19 и стал самой молодой жертвой нового заболевания. Об этом 14 июля сообщается в заявлении палестинского минздрава для прессы. Подробности в материале: В Палестине от COVID-19 скончался 12-дневный младенец

13:43 14.07.2020 Президент Руанды Поль Кагаме раскритиковал правительства соседних стран, Кении и Уганды, за задержки ввоза товаров из-за требования проверять каждого дальнобойщика на наличие коронавируса. Читайте также: Президент Руанды раскритиковал представителей правительства Кении и Уганды

14:09 14.07.2020 За минувшие сутки на территории Ирана был выявлен 2 521 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 14 июля рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN. Об этом: В Иране за сутки выявили свыше 2,5 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2

14:10 14.07.2020 Парк развлечений «Диснейленд» в Гонконге вновь закроют из-за вспышки коронавируса. Об этом: «Диснейленд» в Гонконге вновь закроют из-за коронавируса

14:11 14.07.2020 Берлин (cc) Matthias Berg

14:29 14.07.2020 Генеральный штаб Вооруженных сил Франции поприветствовал приверженность воздушно-сухопутных войск борьбе с коронавирусом во время торжественной церемонии по случаю национального праздника Дня взятия Бастилии, передает BFM TV Читайте также: Во Франции поприветствовали усилия ВВС в борьбе с COVID-19

14:34 14.07.2020 Международная Федерация Обществ Красного Креста и Полумесяца (МФОКК и КП) поставила в КНДР предметы, необходимые для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на представителей организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Читайте также: Международный Красный Крест поставил в КНДР средства борьбы с коронавирусом

15:08 14.07.2020 Решение о повторном введении ряда ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, из-за роста числа новых выявляемых случаев заражения приняли власти американского штата Калифорния. Об этом 14 июля сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: В Калифорнии снова вводят ряд запретов из-за пандемии COVID-19

15:10 14.07.2020 Режим ношения индивидуальных защитных масок для снижения риска распространения коронавирусной инфекции в магазинах и супермаркетах Великобритании с 24 июля станет обязательным. Об этом 14 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства страны. Подробности в материале: В Британии с 24 июля ношение масок в магазинах станет обязательным

15:26 14.07.2020 За сутки в Киргизии выявлен 421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано 11 538 случаев. Читайте подробнее: В Киргизии за сутки умерли 47 человек от COVID-19 и пневмонии. Всего — 646

15:28 14.07.2020 В Киргизии из 421 выявленного за сутки нового случая заражения коронавирусом на медицинских работников приходится 94. Читайте подробнее: В Киргизии за сутки коронавирусом заразились еще 94 медика

15:33 14.07.2020 Регулярные авиарейсы между Грузией и Германией возобновятся не позднее 2 августа. Об этом 14 июля рассказала журналистам министр экономики Грузии Натия Турнава, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте подробнее: В минэкономики Грузии сообщили о возобновлении авиарейсов в Германию

15:38 14.07.2020 Некоторые медицинские работники в Южном Судане, у которых выявили заражение коронавирусом, подали заявления на увольнение. Читайте подробнее: В Южном Судане уволились заболевшие COVID-19 медики

15:40 14.07.2020 Кубок президента Казахстана по хоккею отменён из-за пандемии коронавируса. Читайте подробнее: Кубок президента Казахстана по хоккею отменён из-за коронавируса

17:03 14.07.2020 В Сербии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 18 983. Об этом 14 июля сообщает национальный кризисный штаб. Об этом: В Сербии число носителей коронавируса достигло 18,9 тысяч

17:13 14.07.2020 В Гонконге началась новая волна коронавирусной инфекции, которая на этот раз потребует больших усилий, чем раньше. Об этом 14 июля заявил научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и показателей здравоохранения МФТИ Давид Наимзада на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: В Гонконге уже не могут отследить конкретный источник инфекции — эксперт

17:23 14.07.2020 В больницах Киргизии не хватает, по меньшей мере, еще 220 аппаратов искусственной вентиляции легких. Читайте подробнее: Минздрав и премьер Киргизии имеют разные мнения по нехватке аппаратов ИВЛ

17:53 14.07.2020 На Африканском континенте выявлено уже более 600 тысяч инфицированных коронавирусом, свыше 13 тысяч больных COVID-19 скончались, сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке. Читайте также: Число выявленных случаев SARS-CoV-2 в Африке превысило 600 тысяч

18:03 14.07.2020 Правоохранительные органы Киргизии выявили несколько складов, на которых прятали лекарственные препараты, создавая искусственный дефицит медикаментов. Подробности в материале: Кризис в Киргизии: милиция выявила склады, на которых прятали медикаменты

18:06 14.07.2020 Госорганы Киргизии уже потратили на борьбу с коронавирусной инфекцией свыше 3 млрд сомов (2,7 млрд рублей). Читайте подробнее: Власти Киргизии планируют потратить на борьбу с COVID более 4,5 млрд рублей

18:24 14.07.2020 В Абхазии не осталось носителей коронавируса, сообщает 14 июля республиканский оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Подробности в материале: В Абхазии не осталось носителей коронавируса

18:37 14.07.2020 13 июля Монголия эвакуировала 62 миротворцев, которые служили в Афганистане. 120 монгольских солдат участвовали в международной миротворческой миссии. Об этом: В Монголии за сутки выявили 13 случаев заражения COVID-19

18:41 14.07.2020 Снижать принятые из-за эпидемии коронавируса меры предосторожности в настоящее время нельзя, заявил в ходе своего выступления в сенате Италии министр здравоохранения Роберто Сперанца. В мире — более 13 миллионов зараженных, более 500 тысяч носителей вируса умерли, а до изобретения и выпуска вакцины вероятность заражения не исчезнет, отметил Сперанца. Читайте подробнее: Коронавирус в Италии: минздрав просит не расслабляться до появления вакцины

18:43 14.07.2020 Правительство Италии намерено продлить действующие в стране меры по предотвращению распространения коронавируса до 31 июля, сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Читайте также: В Италии продлевают ограничительные меры, введённые из-за коронавируса

18:52 14.07.2020 Власти Италии готовы сделать всё необходимое для защиты граждан страны от заражения коронавирусом от прибывающих в Италию нелегальных мигрантов, сообщили представители министерства внутренних дел страны.Будут задействованы все наличествующие в регионах ресурсы, включая, если понадобится, и военные госпитали, добавили в министерстве. Подробности в материале: Власти Италии готовы лечить нелегальных мигрантов в военных госпиталях

18:54 14.07.2020 Власти Италии уже объявили тендер на закупку тестов на коронавирус для проведения проверок в школах, в ближайшее время будет объявлен и конкурс на закупку новых парт, сообщила журналистам министр образования Лючия Адзолина.Министерство намерено закупить одноместные парты, чтобы таким образом минимизировать число контактов школьников. Подробности в материале: Власти Италии анонсировали тендер на закупку одноместных школьных парт

18:55 14.07.2020 По данным навечер вторника, в Италииумерли34 984человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на17(днем ранее — на13). Выздоровел195 441человек, за день этот показатель увеличился на335(днем ранее — на178). Подробности в материале: Коронавирус в Италии: число заражённых снизилось до 13 тысяч

19:14 14.07.2020 В Италии за последние сутки зафиксировано 114 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 17 пациентов с COVID-19, сообщает служба гражданской обороны страны. Подробности в материале: В Италии за сутки выявлено 114 случаев заражения коронавирусом

20:01 14.07.2020 Правительство Япония пообещало безвозмездно предоставить правительству Киргизии необходимое для борьбы с коронавирусной инфекцией медицинское оборудование на сумму 500 млн йен. Об этом: Япония обещает подарить Киргизии медоборудование на 330 млн рублей

20:03 14.07.2020 В Таджикистане уязвимым слоям населения будет предоставлена единоразовая материальная помощь — 400 сомони (2 745 рублей). Читайте также: Малоимущим в Таджикистане пообещали финансовую помощь

20:09 14.07.2020 Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией. Об этом 14 июля заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Читайте также: Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

20:13 14.07.2020 Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов призвал граждан не распространять в социальных сетях слухи о том, что полученные от международных доноров деньги «проели чиновники». Читайте подробнее: Киргизский премьер утверждает, что чиновники «не проедали деньги»

20:47 14.07.2020 В Великобритании за сутки зафиксировано 398 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 291 373 человек, сообщила пресс-служба правительства страны. Подробности в материале: В Великобритании за сутки скончались 138 пациентов с COVID-19

21:12 14.07.2020 Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Гаити достигло 6727, сообщили 14 июля в минздраве республики. Читайте подробнее: На Гаити за два дня COVID-19 выявили у 37 человек

21:27 14.07.2020 В американском штате Флорида за сутки выявлено более 9,1 тыс. случаев COVID-19. Читайте также: Во Флориде за сутки выявили 9,1 тыс. случаев COVID-19

21:39 14.07.2020 В мире за прошедшие сутки выявлено 196 тыс. случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии выявлено более 12,9 млн случаев. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Читайте также: В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 12,9 млн

00:23 15.07.2020 Всего в Албании было выявлено 3677 случаев заражения коронавирусом. 2062 человека уже излечились от COVID-19. Лечение проходят 1508 человек. На стационарном лечении находятся 90 пациентов, из них 10 проходят интенсивную терапию и 5 подключены к аппаратам ИВЛ. Число активных случаев заражения и пациентов в тяжелом состоянии продолжает увеличиваться. 95 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них двое — за последние сутки. Об этом: В Албании выявили 96 новых носителей коронавируса за сутки

00:23 15.07.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 8322 случая заражения, 389 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За 14 июля в стране скончались четверо пациентов. 4461 пациент уже излечился. Число активных случаев заражения сейчас составляет 3475. Подробности в материале: В Македонии выявлено 135 новых носителей коронавируса за сутки

00:23 15.07.2020 Карантинные меры в столице Венесуэлы Каракасе, а также в соседнем штате Миранда будут ужесточены из-за ситуации с коронавирусом, сообщила венесуэльский вице-президент Дэлси Родригес 14 июля на своей странице в Twitter. Подробности в материале: В Венесуэле решили ужесточить карантин на двух территориях

00:25 15.07.2020 По мере того, как эпидемиологическая ситуация ухудшается, оппозиция все активнее критикует антикоронавирусную политику правительства Авдуллы Хоти. Тем временем в понедельник, 13 июля, вступил в силу новый пакет ограничительных мер: в числе прочего на территории Косово прекращена работа детских садов. Читайте подробнее: В Косово выявили 187 новых носителей коронавируса

00:41 15.07.2020 Запрет на пересечение сухопутной границы Мексики и США решили продлить еще на 30 дней из-за ситуации с распространением коронавируса в обеих странах, 14 июля сообщается на странице в Twitter мексиканского министерства иностранных дел. Читайте также: США и Мексика продлили режим закрытия границы из-за коронавируса

00:46 15.07.2020 В Омане за прошедшие сутки выявили 1389 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава королевства. Подробности в материале: В Омане число случаев COVID-19 приблизилось к 60 тыс

00:54 15.07.2020 Правительство Йемена приняло решение о возобновлении пассажирского авиасообщения в стране, сообщает пресс-служба йеменского комитета по чрезвычайным ситуациям. Об этом: В Йемене решили возобновить пассажирское авиасообщение

01:26 15.07.2020 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на 41 857 и составило 1 926 824. Об этом 14 июля сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Бразилии с начала пандемии более 1,2 млн человек излечилось от COVID-19

01:59 15.07.2020 333 867 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Перу, в том числе 3 744 новых, 14 июля сообщается на сайте перуанского минздрава. За сутки в стране от осложнений, связанных с COVID-19, умерли 175 пациентов. Об этом: В Перу число случаев заражения коронавирусом превысило 333 тысячи

02:04 15.07.2020 В Палестине за прошедшие сутки скончались пять пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба палестинского минздрава. Читайте также: В Палестине за сутки скончались пять пациентов с COVID-19

02:08 15.07.2020 Перу

02:09 15.07.2020 Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в сокрытии информации о новом коронавирусе, что якобы привело к его распространению на весь мир. Об этом он заявил 14 июля во время пресс-конференции в Белом доме. Читайте также: Трамп: Китай полностью ответственен за распространение коронавируса в мире

02:13 15.07.2020 В американском штате Техас за прошедшие сутки выявили 10 745 случаев заражения коронавирусом нового типа. Это самый высокий показатель по числу выявленных пациентов за одни сутки с начала пандемии, сообщает управления здравоохранения штата. Подробности в материале: В Техасе за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

02:53 15.07.2020 Норвегия с 15 июля отменяет ограничения на поездки в два десятка европейских стран, введенные в марте из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии. Об этом: Норвегия открывает границы с 20 странами Европы

03:44 15.07.2020 Запрет на въезд в Соединенные Штаты для иностранцев из государств с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу будет действовать столько, сколько потребуется, заявил президент США Дональд Трампа в ходе пресс-конференции в Белом доме. Подробности в материале: Трамп заявил о сохранении ограничений на въезд в США

03:52 15.07.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, верующим в возрасте до 12 лет и старше 65 лет, а также страдающим от хронических заболеваний запрещено посещать богослужения. Остальным следует иметь при себе собственные маску и коврик и соблюдать социальную дистанцию. Общаться и задерживаться после намаза запрещено. Об этом: Угроза коронавируса: в Албании введены новые правила посещения мечетей

03:52 15.07.2020 По словам бывшего премьер-министра Косово Альбина Курти, правительство Хоти запомнится как самое отсталое правительство после окончания Косовской войны, поскольку оно не борется с пандемией COVID-19, а использует её для достижения своих целей. Читайте также: Коронавирус в Косово: жертва безопасностью ради экономики не оправдалась

04:43 15.07.2020 В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 произошёл из-за несоблюдения безопасной дистанции и масочного режима, заявила глава управления общественного здравоохранения городского округа Барбара Феррер. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале: В Лос-Анджелесе назвали причину рекордного прироста заражений коронавирусом

05:11 15.07.2020 В Китае за прошедшие сутки выявлено шесть новых «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев COVID-19, сообщает 15 июля агентство Синьхуа. По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких «импортных» случаев в стране достигло 1988 за все время эпидемии. Читайте далее: В Китае выявлено шесть новых «импортных» случаев COVID-19

05:26 15.07.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее зафиксировали рост завозных случаев COVID-19

05:58 15.07.2020 Губернатор Амурской области Василий Орлов принял решение сменить главного врача станции скорой помощи Благовещенска. Об этом: В Амурской области после гибели сотрудника уволят главврача скорой помощи

06:13 15.07.2020 В Токио за прошедшие сутки выявили 143 новых случая заражения коронавирусом, передает телеканал NHK. Читайте подробнее: В Токио за сутки выявили 143 зараженных коронавирусом

06:25 15.07.2020 В Мексике за прошедшие сутки скончались 836 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава. Читайте подробнее: В Мексике за сутки скончались 836 пациентов с COVID-19

06:29 15.07.2020 Национальный парк и морской заповедник Галапагосских островов, посещение которых было запрещено из-за нового коронавируса, открыты эквадорскими властями, 14 июля сообщается на странице в Twitter министерства окружающей среды и водных ресурсов Эквадора. Подробности в материале: Власти Эквадора решили открыть Галапагосские острова для туристов

06:50 15.07.2020 Новой Зеландии необходимо готовиться к возникновению новых вспышек заболевания коронавирусной инфекцией, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции. Об этом: В Новой Зеландии призвали готовиться к новым вспышкам COVID-19

07:05 15.07.2020 В Германии за минувшие сутки выявили 351 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского Института имени Роберта Коха. Читайте подробнее: В Германии число случаев COVID-19 приблизилось к 200 тыс

07:07 15.07.2020 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Израиле увеличилось на 2112 и достигло 42 360. Об этом 14 июля сообщается на сайте министерства здравоохранения государства. Читайте подробнее: В Израиле зафиксировали более двух тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2

07:09 15.07.2020 Медицинские работники в защитных костюмах (сс). DFID

07:10 15.07.2020 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили два случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте подробнее: В Новой Зеландии выявили два случая заражения коронавирусом

07:21 15.07.2020 Власти Зимбабве приостановили отмену ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, сообщает Синьхуа со ссылкой на зимбабвийское министерство информации. Подробности в материале: В Зимбабве приостановили отмену карантина из-за вспышки COVID-19

07:50 15.07.2020 11 977 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Киргизии после получения положительных результатов анализов еще у 439 пациентов, 15 июля сообщает пресс-служба республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Киргизии число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 12 тысячам

08:00 15.07.2020 За истекшие сутки на территории Германии был выявлен 351 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте подробнее: В Германии за сутки выявили 351 новый случай заражения коронавирусом

08:20 15.07.2020 На военной базе США «Кэмп-Хансэн» в южной префектуре Окинава в Японии зафиксировано ещё 36 военнослужащих, инфицированных новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Об этом 15 июля сообщает агентство Kyodo. Читайте также: На военных базах США в Японии выявлены новые инфицированные коронавирусом

08:23 15.07.2020 За истекшие сутки в Мексике был выявлен 7051 новый подтверждённый случай заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба мексиканского минздрава. Читайте подробнее: В Мексике за сутки выявили 7051 новый случай заражения SARS-CoV-2

08:24 15.07.2020 Финская авиакомпания Finnair возобновила полёты в ряд азиатских и европейских стран, включая Южную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании. Подробности в материале: Авиакомпания Finnair возобновила регулярные рейсы в Южную Корею

08:32 15.07.2020 За последние 24 часа на территории Болгарии было выявлено 234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает единый информационный портал минздрава страны. Об этом: В Болгарии за сутки выявили 234 новых случая заражения коронавирусом

08:39 15.07.2020 За истекшие сутки на территории Израиля было выявлено 2112 новых подтверждённых случаяев заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает минздрав страны. Читайте также: В Израиле за сутки выявили свыше 2 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2

08:46 15.07.2020 Общее количество выявленных в Пакистане подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 1979 и превысило 253 тыс. Об этом 15 июля сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Пакистане общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 превысило 253 тыс

08:47 15.07.2020 Первые испытания вакцины против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, успешно завершились на людях — она смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев. Результаты испытаний учёные опубликовали 14 июля в журнале New England Journal of Medicine. Подробности в материале: В США сообщили об успешном испытании вакцины против COVID-19 на людях

08:57 15.07.2020 За последние сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 41 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает бразильский минздрав. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили свыше 41 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

09:06 15.07.2020 В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на Западных Балканах правительство Австрии 15 июля приняло решение о прекращении авиасообщения с Албанией и ещё девятью странами на срок с 16 до 31 июля. Читайте подробнее: Австрия прервала авиасообщение с Западными Балканами из-за коронавируса

09:07 15.07.2020 Новая мера правительства связана с ростом распространения коронавируса — после почти полной остановки распространения вируса в мае эпидемия вновь начала набирать обороты и теперь, кажется, достигла своего пика. Читайте также: В Албании ввели обязательное ношение масок в замкнутых пространствах

09:12 15.07.2020 С момента объявления пандемии коронавируса в Киргизии был скуплен годовой запас медикаментов. Граждане приобретали лекарства про запас. Об этом: Пандемия коронавируса: жители Киргизии скупили годовой запас медикаментов

09:16 15.07.2020 Коронавирус. Иван Шилов © ИА REGNUM

09:18 15.07.2020 В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 1 тысячу. Об этом 15 июля сообщили на специализированном сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом

09:24 15.07.2020 14 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 179 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 13 211. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: COVID-19 унёс жизни 179 человек в Иране за последние 24 часа

09:43 15.07.2020 Министр здравоохранения Индонезии Тераван Агус Путранто заявил, что при разработке вакцины правительство сотрудничает с рядом стран, включая Китай и Южную Корею, сообщает Kompas. Подробности в материале: Индонезия сотрудничает с КНР и Южной Кореей для разработки вакцины

09:45 15.07.2020 Министр минеральных ресурсов и энергетики ЮАР Гведе Манташе и его жена получили положительные результаты теста на наличие коронавируса. Читайте также: Министр энергетики ЮАР заразился коронавирусом

09:45 15.07.2020 У Киргизии во время пандемии коронавируса возникли серьезные трудности с закупкой лекарственных препаратов за рубежом. Читайте подробнее: Киргизия жалуется, что более богатые страны скупили все лекарства

09:54 15.07.2020 За прошедшие сутки на территории Боливии было выявлено 1617 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter. Читайте также: В Боливии за сутки выявили 1617 новых случаев заражения SARS-CoV-2

10:01 15.07.2020 Скорая помощь в Италии. Russian.news.ru

10:01 15.07.2020 Ограничения на въезд в США из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу останутся в силе, пока будут нужны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме. «И этот запрет будет действовать до тех пор, пока мы не скажем, что он больше не сохраняется», — подчеркнул глава США. Читайте подробнее: Трамп отказался назвать срок действия ограничений на въезд в США

10:13 15.07.2020 Целевая группа по борьбе с COVID-19 в индонезийской провинции Бали зарегистрировала 2358 случаев заражения SARS-CoV-2 в этом районе, сообщает Antara. Об этом: На Бали выявлено 2358 случаев заражения SARS-CoV-2

10:24 15.07.2020 Федеральное правительство ФРГ поддерживает продление режима обязательного ношения защитных масок. russian.news.cn

10:40 15.07.2020 Решение о расширении списка стран, в отношении которых будут применяться ужесточённые меры карантинной безопасности в связи с пандемией коронавируса, собирается принять правительство Южной Кореи. Об этом 15 июля сообщил на очередном правительственном совещании по реагированию на коронавирусную инфекцию глава южнокорейского правительства Чон Се Гюн. Об этом: В Сеуле хотят ужесточить карантин в отношении жителей большего числа стран

10:47 15.07.2020 Австралийский национальный научный институт (CSIRO) будет работать с индонезийскими партнерами в целях борьбы с пандемией, а также ускорения результатов совместных исследований по COVID-19, сообщает Antara. Об этом: Индонезия вместе с Австралией изучает COVID-19

11:05 15.07.2020 Медицинские работники в защитных костюмах. Павел Редин © ИА Красная Весна

11:20 15.07.2020 За минувшие 24 часа на территории Украины было выявлено 836 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 июля сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Читайте также: На Украине за сутки выявили 836 новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:40 15.07.2020 В настоящее время на территории Ирана идет вторая волна распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 15 июля иранский президент Хасан Рухани на заседании правительства страны, которое транслировало государственное телевидение. Подробности в материале: Президент Ирана рассказал о второй волне распространения коронавируса

11:52 15.07.2020 В Китае пока сохраняется запрет на въездной и выездной туризм, введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако возобновляется групповой туризм. Об таком решении объявили власти страны, сообщается 15 июля на официальном сайте министерства культуры и туризма Китая. Читайте также: В Китае после долгого запрета возобновляют групповой туризм

11:53 15.07.2020 За истекшие сутки на территории Индии было выявлено более 29 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте также: В Индии за сутки выявили свыше 29 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:58 15.07.2020 Южная Корея поставит на Филиппины и в Восточный Тимор 400 тыс. защитных масок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны и внешнеполитического ведомства страны. Подробности в материале: Южная Корея поставит на Филиппины и в Восточный Тимор защитные маски

12:04 15.07.2020 Иранский врач утешает родственников пациента, умершего от COVID-19. Tasnimnews.com

12:05 15.07.2020 Ведомство Анны Поповой полностью следует фарватеру ставшей с недавнего времени «коммерческой» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ / WHO). Читайте также: Зачем WHO и Попова открывают для россиян Мексику

12:23 15.07.2020 Власти Индонезии подтвердили, что по состоянию на 15 июля 2020 года на территории страны выявлено 80 094 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik. Об этом: Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии превысило 80 тысяч

12:32 15.07.2020 Вице-президент Ботсваны поблагодарил китайскую диаспору за помощь в борьбе с коронавирусом. russian.news.cn

12:40 15.07.2020 Турция прислала в Киргизию гуманитарную помощь + медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты для медиков и тесты на коронавирус, передает министерство иностранных дел. Об этом: Турция подарила Киргизии 20 аппаратов ИВЛ и 50 кислородных концентраторов

13:04 15.07.2020 За прошедшие сутки в вооружённых силах Украины (ВСУ) было выявлено 14 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ на своей странице в соцсети Facebook. Подробности в материале: В ВСУ за сутки выявили 14 новых случаев заражения SARS-CoV-2

13:11 15.07.2020 Бразильский боец смешанных единоборств МарлонМораеса получил положительный результат теста на коронавирус. Читайте также: Бразильский боец ММА Мораес заразился коронавирусом

13:15 15.07.2020 За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 28 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения ДНР. Читайте также: В ДНР за сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом

13:18 15.07.2020 Центр Берлина (cc) Matthias Berg

13:19 15.07.2020 В первой половине 2020 года прямые иностранные инвестиции в Южную Корею сократились на 22,4%, до $7,66 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны. Читайте также: В Южной Корее зафиксировали сокращение объёмов иностранных инвестиций

13:22 15.07.2020 В Киргизии фирмы и частные лица, воспользовавшись нехваткой медикаментов, перепродают используемые при лечении коронавируса лекарства в несколько раз выше их реальной стоимости. Читайте также: В Киргизии: против спекулянтов возбудили 27 уголовных дел

13:28 15.07.2020 На территории Польши за последние 24 часа еще 736 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом 15 июля сообщает польское министерство здравоохранения. Подробности в материале: В Польше от COVID-19 вылечились еще 736 пациентов

13:37 15.07.2020 Председатель индонезийского Красного Креста Юсуф Калла напомнил правительству, что число носителей SARS-CoV-2 в стране может достичь 120 000 к 17 августа, годовщине Республики Индонезии, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Число носителей SARS-CoV-2 в Индонезии может достичь 120000 — мнение

13:38 15.07.2020 Забор анализа на коронавирус. (сс) Francisco Àvia_Hospital Clínic

13:42 15.07.2020 Власти итальянского региона Ломбардия (Милан) в среду отменили обязательное ношение масок в общественных местах открытого типа. При этом без маски на улице можно находиться только в том случае, если есть возможность обеспечить санитарную дистанцию (1 метр) от других граждан. Носить маску в общественных местах закрытого типа, в том числе в транспорте, по-прежнему необходимо. Об этом: По улицам Милана разрешили ходить без масок

13:53 15.07.2020 За все время пандемии коронавирусной инфекции в Иране от COVID-19 скончались 140 медицинских работников. Об этом 15 июля рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN. Читайте также: В Иране от COVID-19 скончались 140 медицинских работников

13:58 15.07.2020 В Каире состоялась церемония передачи гуманитарного груза для борьбы с эпидемией, пожертвованного МИД КНР. russian.news.cn

14:05 15.07.2020 МИД Киргизии обратился к соотечественникам с призывом воздержаться от возвращения в Киргизию до стабилизации ситуации с коронавирусом, если у них не имеется для этого каких-либо экстренных причин. Подробности в материале: МИД просит граждан Киргизии не возвращаться на родину

14:12 15.07.2020 Действие режима карантинных ограничений на абхазо-российской границе продлен до 21 июля. Указ об этом подписал президент Абхазии Аслан Бжания. Читайте подробнее: Президент Абхазии продлил режим карантинных ограничений на границе с РФ

14:18 15.07.2020 Посетители в масках в кафе. Балтимор США

14:22 15.07.2020 За минувшие сутки на территории Ирана от COVID-19 умерли 199 пациентов. Об этом 15 июля рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN. Подробности в материале: В Иране за сутки от COVID-19 скончались 199 пациентов

14:30 15.07.2020 За минувшие сутки на территории Приднестровья был выявлен один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с SARS-CoV-2 Приднестровской Молдавской республики. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили один случай заражения коронавирусом

14:33 15.07.2020 В Монголии суммарное количество зараженных коронавирусом достигло 261, из них 207 выздоровели. Читайте подробнее: У 18 монгольских миротворцев обнаружен коронавирус

14:43 15.07.2020 Авиация МЧС России доставляет в Республику Казахстан гуманитарную помощь. mchs.gov.ru

14:47 15.07.2020 Число новых выявленных на территории США случаев заражения коронавирусом за последние сутки составило свыше 67 тысяч человек, что является новым рекордным показателем. Об этом 15 июля сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте подробнее: В США за сутки выявили свыше 67 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

14:48 15.07.2020 Среди учащихся и сотрудников средней школы для девочек в столице Ганы, Аккре, выявили 55 случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В одной из средних школ Ганы произошло массовое заражение коронавирусом

14:51 15.07.2020 Представители статистических управлений Южной Кореи и Саудовской Аравии провели 15 июля видеоконференцию, в ходе которой обсудили ряд вопросов, связанных со статистикой, переписью населения и жилищного фонда. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского статистического управления. Подробности в материале: Представители Южной Кореи и Саудовской Аравии обсудили ряд вопросов

14:53 15.07.2020 Эпидемия коронавируса в США. Russian.news.cn

14:57 15.07.2020 Шведский врач-инфекционист Пер Фоллин позитивно оценивает развитие эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Однако, по мнению инфекциониста, опасность для Швеции по-прежнему сохраняется. Об этом 14 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Читайте также: Врач в Швеции рассказал об эпидемиологической ситуации в стране

15:02 15.07.2020 Сорок один сотрудник крупнейшего родильного дома Кении в столице страны, Найроби, заразился коронавирусом. Читайте также: В Кении в роддоме произошла вспышка коронавируса

15:07 15.07.2020 В настоящее время канцлер Германии Ангела Меркель требует от Швеции согласия на осуществление крупных вливаний в экономики стран Евросоюза (ЕС), которые предусматривают распределения огромных грантов среди реципиентов. Власти Швеции брать долговые обязательства на себя не хотят и вместо этого предлагают пострадавшим в результате пандемии коронавируса странам взять кредиты, а не «залезать в долговую яму всем вместе». Об этом 14 июля сообщила газета Fria Tider. Об этом: Меркель давит на Швецию из-за пакета помощи странам ЕС — Fria Tider

15:13 15.07.2020 Вечером 14 июля правительственный борт премьер-министра Испании Педро Санчеса приземлился в Стокгольме. В настоящее время он проводит переговоры со своим шведским коллегой премьер-министром Стефаном Лёвеном. Цель переговоров — попытаться прийти к общему знаменателю, чтобы начать реализацию пакета мер по поддержке экономик стран Евросоюза (ЕС), пострадавших в результате пандемии коронавируса. Об этом 15 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Об этом: Премьер-министры Испании и Швеции пытаются договориться о помощи ЕС — SVT

15:19 15.07.2020 В Черногории за сутки зафиксировано 539 новых случаев заражения коронавирусом. В самой Черногории проанализировали 426 тестов, из них позитивных было 64. В Германии обработали 2000 тестов — из них 475 положительных. Тесты в Германию послали, так как лаборатории института общественного здравоохранения могут за день обрабатывать максимум 600 тестов. Подробности в материале: В Черногории за день выявили 539 носителей коронавируса