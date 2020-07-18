Иерусалим, , 21:31 — REGNUM Общее число выявленных на территории Израиля подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа выросло на более чем 1,7 тыс. и превысило 49 тыс. Об этом 18 июля сообщает минздрав страны.

По информации министерства, за истекшие 24 часа в стране выявили 1745 случаев заражения SARS-CoV-2 и потому их общее число достигло 49 204.

Кроме этого, указывается, что за это же время в Израиле от COVID-19 умерли восемь пациентов и в результате суммарное количество летальных исходов достигло 400.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что за истекшие 24 часа на территории Турции было выявлено более 900 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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