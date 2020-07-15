Пекин, , 05:10 — REGNUM В Китае за прошедшие сутки выявлено шесть новых «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев COVID-19, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких «импортных» случаев в стране достигло 1988 за все время эпидемии. Три новых случая зафиксированы в Шанхае, в то время как в провинциях Шаньси, Юньнань и городе центрального подчинения Чунцине выявлено по одному случаю.

Среди «импортных» случаев, 1902 пациента были выписаны из больниц страны по выздоровлению, еще 86 продолжают получать медицинскую помощь. Из них двое — в тяжелом состоянии. Смертей нет.