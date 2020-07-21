Чанша, Китай, , 05:20 — REGNUM Наводнения, вызванные мощными ливнями, нарушили жизни миллионов людей в провинции Хунань центральной части Китая, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

По данным на 8:00 местного времени 20 июля, порядка 6,01 млн жителей провинции пострадали от мощных ливней, еще более 347 тыс. жителей были эвакуированы. Прямой экономический ущерб оценивается в 12,29 млрд юаней (около $1,76 млрд), сообщают местные власти.

Наводнения произошли на целом ряде рек, а также ан озере Дунтиху. Уровень воды на 23 гидрологической станции вокруг озера превысил максимально допустимый, сообщили в провинциальном гидрологическом бюро.

Уровень воды на гидрологической станции Чэнлинцзи озера, как отмечается, достиг 34,24 метра, что на 1,74 метра выше максимально допустимой отметки.