Пекин, , 05:10 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 22 новых случая COVID-19, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, 17 оказались локальными, остальные пять — «импортными», то есть выявленными у прибывших в страну из-за рубежа. Все локальные случаи пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономный район, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки в Китае зафиксировано не было. Общее число заболевших в стране достигло 83 682 челвоек, из которых 4634 человека скончались.