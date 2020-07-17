Донецк, , 15:36 — REGNUM За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 33 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом. Об этом 17 июля сообщает минздрав ДНР.

«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 16 июля, выявлено 33 случая (заражения SARS-CoV-2)», — говорится в сообщении и уточняется, что пять случаев из этого числа — ввозные с территории Украины.

Также сообщается, что в результате этого общее число выявленных в республике заразившихся коронавирусной инфекцией стало составлять 1477.

Кроме того, указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 за последние 24 часа не изменилось и по-прежнему составляет 87 пациентов, при 687 вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа в Иране было выявлено 2379 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.