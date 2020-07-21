Пекин, , 04:31 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 11 новых случаев COVID-19, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

Из общего числа вновь заболевших, трое пациентов оказались «импортными», то есть прибывшими в страну из-за рубежа, еще восемь — локальными. По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, смертей от опасной инфекции на материковой части страны за сутки выявлено не было.

Напомним, что сутками ранее в Китае было выявлено 22 новых случая COVID-19. Из них 17 были локальными, остальные — импортными.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае подтверждено 22 новых случая COVID-19