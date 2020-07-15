15 июля 2020 | Время чтения 1 мин

Дмитрий Ефимов, , 11:45 — REGNUM 14 июля был названы восемь стран, которые с 14 июля готовы принимать российских туристов на необременительных условиях справки об отсутствии COVID-19. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. Наличие Мексики в этом списке, утвержденном Роспотребнадзором, как минимум свидетельствует о благоглупости, а как максимум о будущей биологической диверсии.

Мексика

Дело в том, что ведомство Анны Поповой полностью следует фарватеру ставшей с недавнего времени «коммерческой» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ / WHO). Она не может не знать, что именно Мексика, как и все страны Латинской Америки, наиболее проблематична с точки зрения эпидемиологической обстановки по COVID-19. Во-первых, уровень тестирования в Мексике охватывает меньше 0,1% населения, а во-вторых, смертность там одна из самых высоких в мире — 265 человека на 1 млн. Таким образом, российские туристы смогут там с большой вероятностью «подхватить» новую для РФ мутацию вируса и без «входного карантина» занести ее в страну. Вполне вероятно, что именно после этого Роспотребнадзором и будет объявлена «вторая волна» пандемии. Она, в свою очередь, узаконит и легализует все коронавирусные, экстремальные, и частично антиконституционные инициативы российских властей: от оправдания эксперимента по обязательному введению «удаленки» в школах 14 регионов России под видом «цифровой образовательной среды», до новых правил выборов всех уровней, «распределяющих» их по времени и «придомовому» пространству.

Кстати, сейчас Россия через Роспотребнадзор пытается также договориться о свободном въезде и с Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Финляндией, Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. Эти страны тоже не последние в рейтинге смертности. При этом всем известно, что Европа начнёт «открываться» не раньше августа. Хотя для выезда в неё, кроме Сербии, скоро появится еще одна лазейка: в ближайшее время будет возобновлено авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией. Хорошо, что там Батька Лукашенко победил COVID-19 к параду Победы на 9 мая.