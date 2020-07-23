Бишкек, , 10:25 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 30 326, сообщили 23 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

За минувшие сутки в республике обнаружили 967 новых случаев заражения, тогда как днем ранее было выявлено 1108 случаев. Выздоровел 16 791 человек, скончались — 1169 пациентов. В стационарах республики остаются 12 336 человек.

Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Бишкеке — 14 132, Ошской области — 4719, Чуйской области — 4050 и Джалал-Абадской области — 2214.

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