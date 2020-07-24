Москва, , 14:04 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции на сегодняшний день остаётся нестабильной. Об этом сегодня, 24 июля, в ходе выступления на совещании министров здравоохранения государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая проходила в формате видео-конференц-связи, заявил генеральный секретарь организации Владимир Норов.

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«По мнению авторитетных экспертов, […] угроза повторного распространения вируса с ухудшением эпидемиологической ситуации в целом сохраняется», — подчеркнул Норов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он добавил, что в такой ситуации ШОС должна реагировать на новые угрозы более оперативно. Генсек организации указал на важность «скоординированных совместных усилий и взаимной поддержки, которые позволят успешно преодолеть эту чрезвычайную ситуацию и остановить распространение эпидемии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индия предложила создать в рамках ШОС специальную группу, которая займётся изучением возможности борьбы с новым типом коронавируса средствами традиционной медицины.

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