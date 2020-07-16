Пекин, , 05:05 — REGNUM На материковой части Китая выявлен один новый «импортный» случай COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число таких случаев в стране за все время эпидемии достигло 1989, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Единственный новый «импортный» случай выявлен у приезжего в Шанхай из-за рубежа.

Из общего числа «импортных» пациентов, 1905 выздоровели и были выписаны из больниц, еще 84 продолжают получать медицинскую помощь. Смертей среди них нет.