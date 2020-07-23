Пекин, , 04:18 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 22 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

Из общего числа вновь выявленных случаев, 19 оказались локальными, три — «импортными», то есть привнесенными из-за рубежа. Из общего числа локальных случаев, 18 пришлось на Синьцзян-Уйгурский район на северо-западе Китая, еще один — на провинцию Ляонин.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, смертей, связанных с опасной инфекцией в стране за прошедшие сутки зафиксировано не было.