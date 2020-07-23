Нур-Султан, , 11:10 — REGNUM В казахстанском Капчагае приостановили деятельность объектов санаторно-курортного назначения, домов отдыха и зон отдыха. Это следует из постановления и. о. главного государственного санитарного врача Капчагая.

При въезде на территорию баз отдыха и пляжей установят мобильные посты. Карантин продлится с 25 июля по 2 августа. На постах будут дежурить сотрудники полиции и городского акимата (администрации).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля заместитель председателя правительства Казахстана Ералы Тугжанов предложил разработать правила поведения граждан в период пандемии коронавируса. Кроме того, в регионах республики планируется ежедневно проводить рейды на соблюдение санитарных требований.

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