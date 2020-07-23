Ухань, Китай, , 07:33 — REGNUM Житель центральной китайской провинции Хубэй по имени Тан Шулинь пожертвовал в общей сложности 40 тыс. мл плазмы для спасения людей с COVID-19, сообщает 23 июля газета China Daily.

Как сообщил в Уханьском центре крови в провинции Хубэй, буквально 22 июля Тан сдал еще 400 мл своей плазмы. Таким образом, он стал первым китайским донором крови, сдавшим плазму 10 раз.

«Если мой организм позволит мне сдавать кровь, я продолжу это делать. На текущий момент, когда нет вакцины и эффективных лекарств от COVID-19, я надеюсь мои действия помогут спасти жизни других», — заявил Тан.

Перед тем, как начать сдавать плазму, Тан ранее был постоянным донором крови. Он сдавал кровь в общей сложности 115 раз за последние восемь лет. Более того, он подвиг свою жену и друзей стать донорами крови.