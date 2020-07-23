Нур-Султан, , 14:00 — REGNUM Лечение в больницах Казахстана получают 45 тыс. пациентов, у которых диагностирована пневмония. Об этом 23 июля заявила главный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова на брифинге.

По её словам, за последние 20 дней госпитализирован 63 491 человек с пневмонией. С начала 2020 года пневмонию различных типов выявили у 234 тыс. человек, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что статистика по случаям пневмонии в стране не будет объединена со статистикой по коронавирусу. По состоянию на 23 июля в Казахстане выявили 76 799 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 48 220 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Статистику по коронавирусу и пневмонии в Казахстане не объединят — минздрав