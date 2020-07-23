Бишкек, , 10:14 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии назвало некорректным публикацию The New York Times о новых случаях заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что «мнимая вспышка» произошла после изменения методики подсчета новых случаев заражения коронавирусом. В частности, минздрав стал учитывать случаи внебольничной пневмонии. С 17 июля к общей статистике по коронавирусу прибавилось 10 995 случаев пневмонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля газета The New York Times опубликовала список стран по числу новых случаев заражения коронавирусом за последние семь дней на 100 тыс. населения. Киргизия заняла первое место.

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