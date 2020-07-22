Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Пациенты, которые переболели COVID-19, сообщили о побочных эффектах от перенесённого заболевания. Как сообщает The Sun, в социальных сетях и на приёме у специалиста они жалуются на потерю волос.

Так, например, 30-летняя визажист Грейс Дадли спустя месяц после выписки из больницы, где она лечилась от коронавирусной инфекции и провела десять дней в реанимации, начала замечать, что у нее сильно выпадают волосы.

«Я потеряла около 55% волос и с каждым днём теряю всё больше, — поделилась Дадли. — У меня на голове маленькие залысины, это очень трудно осознавать, когда раньше мои волосы были такими пышными, длинными и густыми».

Активистка Луиза Барнс, которая основала группу поддержки пациентов, перенёсших COVID-19, отмечает, что на потерю волос пожаловались более трети членов группы.

Специалисты связывают облысение с одним из основных симптомов коронавирусной инфекции — высокой температурой.

«Лихорадка с повышением температуры тела выше 37,5 может сопровождаться потерей волос, так как нарушается их естественный цикл роста», — пояснил доктор Арагон Джузеппе.

Как отметила трихолог Ева Праудман, речь идёт о телогенном оттоке, в результате которого большое количество волос, находящихся в фазе покоя, истончается или выпадает. При этом эксперты отмечают, что это явление временное и через год волосы могут снова отрасти.