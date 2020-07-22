Вашингтон, 22 июля 2020, 12:23 — REGNUM Пациенты, которые переболели COVID-19, сообщили о побочных эффектах от перенесённого заболевания. Как сообщает The Sun, в социальных сетях и на приёме у специалиста они жалуются на потерю волос.
Так, например, 30-летняя визажист Грейс Дадли спустя месяц после выписки из больницы, где она лечилась от коронавирусной инфекции и провела десять дней в реанимации, начала замечать, что у нее сильно выпадают волосы.
Активистка Луиза Барнс, которая основала группу поддержки пациентов, перенёсших COVID-19, отмечает, что на потерю волос пожаловались более трети членов группы.
Специалисты связывают облысение с одним из основных симптомов коронавирусной инфекции — высокой температурой.
Как отметила трихолог Ева Праудман, речь идёт о телогенном оттоке, в результате которого большое количество волос, находящихся в фазе покоя, истончается или выпадает. При этом эксперты отмечают, что это явление временное и через год волосы могут снова отрасти.