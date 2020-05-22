* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Джакарта, 26 января, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн — физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) заявил, что власти Объединённых Арабских Эмиратов запретили ему въезд в Дубай. Об этом он сообщил своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Музыкант отметил, что перебрался из России в ОАЭ, но не имел статуса резидента. Он время от времени въезжал на территорию Объединённых Арабских Эмиратов как турист.

При этом, когда виза Моргенштерна* закончилась и её надо было продлить, рэперу отказали во въезде. Он утверждает, что власти ОАЭ не объяснили причин своего решения, несмотря на то, что уже прошёл один месяц.

В настоящее время музыкант находится на Бали (Индонезия). Моргенштерн* предположил, что на решение властей ОАЭ могли повлиять его недоброжелатели. По словам рэпера, их число прибавилось после его недавнего интервью журналистке Ксении Собчак.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Моргенштерн* заявил, что жалеет о том, что сбежал из России. Он также признал, что побывал в США, но не нашёл для себя ничего хорошего и жить там он бы не захотел.

Музыкант подчеркнул, что скучает по России. Он добавил, что, может быть, когда-нибудь вернётся в страну.