Кишинёв, , 11:58 — REGNUM Протест, организованный членами Национального совета ветеранов, проходит 17 мая в центре столицы Молдавии, сообщает NewsMaker.md.

По информации журналистов, на Площади Великого Национального Собрания присутствуют несколько сот человек. Собравшиеся на акцию протеста ветераны выражают недовольство высокой суммой штрафов за нарушение карантина в период эпидемии, которая составляет двадцать две тысячи леев в то время, как заработная плата некоторых граждан составляет две тысячи леев.

Организаторы мероприятия пояснили невысокую численность участников акции протеста давлением на ветеранов представителей власти.

По словам вице-мэра Кишинева по юридическим вопросам Илие Чебана, акция протеста не была согласована с мэрией молдавской столицы (последний срок согласования — до 17:00 15 мая), поэтому протест является незаконным и полиция имеет право его разогнать.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста была анонсирована Молдавским Национальным советом ветеранов войны. Протест ветеранов направлен против молдавского правительства и президента Молдавии Игоря Додона и, как заявили организаторы акции, власти Молдавии не выполнили требования, которые были выдвинуты на акции, состоявшейся в марте месяце.

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