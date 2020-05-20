Нью-Йорк, США, , 19:54 — REGNUM Количество жертв эпидемии коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось за последние сутки на 112 человек, сообщил 20 мая на пресс-конференции в Twitter губернатор штата Эндрю Куомо.

Он напомнил, что днём ранее от COVID-19 умерли 105 человек.

По его словам, из 112 умерших 82 человека скончались в больницах, а 30 — в учреждениях для престарелых.

Как сообщало ИА REGNUM, штат Нью-Йорк является самым крупным очагом эпидемии коронавируса в США, которые, в свою очередь, остаются на первом месте в мире по числу зараженных и умерших от COVID-19.

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