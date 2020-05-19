Тбилиси, , 21:31 — REGNUM Число выявленных случаев COVID-19 в Грузии достигло 707 человек. Об этом сообщается сегодня, 19 мая, на официальном сайте Грузии по мониторингу COVID-19.

Согласно данным грузинских властей, на сегодняшний день в Грузии зафиксировано 707 случаев COVID-19. 456 человек уже выздоровели, 12 — скончались.

В режиме карантина находятся 3914 человек, под наблюдением — 340 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грузии после начала пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайного положения, срок которого истекает 22 мая.