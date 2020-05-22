Пекин, , 02:37 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и другие лидеры Китая почтили жертв COVID-19 минутой молчания в Зале народных собраний в Пекине, сообщает 21 мая агентство Синьхуа.

К ним присоединились члены Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК). Таким образом в Китае было решено открыть ежегодную третью сессию НПКСК 13-го созыва, которая пройдет с 21 по 27 мая в Пекине.

Китайские политики и политические советники почтили память всех жертв эпидемии коронавирусной инфекции нового типа, а также тех, кто отдал жизни, борясь с эпидемией ан передовой в самом пелке — врачей, полицейских, добровольцев и специалистов. Всего от инфекции в Китае умерли 4634 человека.