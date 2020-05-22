Пекин, , 04:11 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено четыре новых случая COVID-19, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из общего числа новых случае, два являются «импортными», то есть привнесенными в страну из-за рубежа. Оба приходятся на провинцию Сычуань на юго-западе страны.

Оставшиеся два случая заболевания опасной инфекцией являются локальными. Они выявлены в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Смертей от коронавирусной инфекции нового типа в Китае за прошедшие сутки зафиксировано не было.